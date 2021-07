Åpnes for europeiske venturekapitalfond i Norge

Som følge av nye bestemmelser i loven om alternative investeringsfond (AIF-loven) vil det fra 1. august være mulig å etablere europeiske venturekapitalfond (EuVECA), og fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF) i Norge. Det melder finansdepartementet.

Det er gjennom en forordning fra EU at AIF-loven endres. En forordning er den mest inngripende formen for rettsakt innefor EU, hvor en lov ikke må vedtas av hvert enkelt medlemsland, som det eksempelvis må ved direktiver.

Endringsforordningen trer ikke i kraft i EØS-avtalen før Island og Liechtenstein har løftet sine konstitusjonelle forbehold.

– De nye endringene legger til rette for et effektivt fondsmarked. Forvaltere, forvaltningsselskaper og investorer vil få større muligheter når de nå kan etablere nye fondstyper. Samtidig vil etterlevelsen av fondsregelverket og investorbeskyttelsen ytterligere styrkes ved at Finanstilsynet gis flere muligheter til å reagere effektivt og forholdsmessig på eventuelle overtredelser, sa finansminister Jan Tore Sanner (H).

Den vedtatte lovendringen oppdaterer og harmoniserer også Finanstilsynets reaksjonsmuligheter ved overtredelse av fondsregelverket.