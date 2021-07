Duolingo flyr inn på børs

Mandag sendte selskapet bak språklæringsappen Duolingo inn en noteringssøknad til børs- og finanstilsynet (SEC) i USA. Duolingo Inc. anslår at appen har 500 millioner nedlastninger, og 40 millioner månedlige brukere, melder Marketwatch.

I appen kan man velge mellom kurs i 40 forskjellige språk. Der kan man lære alt fra grunnleggende grammatikk, til hvordan flørte med lokalbefolkningen. Du setter egne daglige læringsmål – dersom de ikke fullføres, begynner ugla (appens maskot) å mase. Jo flere kurs du fullfører, jo vanskeligere blir vanskelighetsgraden.

I søknaden oppgir ikke selskapet hvor mye de forventer å dra inn på IPO-en, antall aksjer eller aksjepris. Den foreløpig siste verdivurderingen av selskapet kom i november. Da ble Duolingo verdsatt til 2,4 milliarder dollar – tilsvarende 19,7 milliarder kroner. Fra 2019 til 2020 økte selskapets inntekter fra 70,8 til 161,7 millioner dollar.

Forrige kvartal kom tre fjerdedeler av selskapets inntekter fra abonnementer som betaler for en annonsefri app. 17 prosent av inntektene kom fra reklameinntekter.

I dag er de største eierne NewView Capital, som sitter på 20,1 prosent av aksjene. To av grunnleggerne eier 14,8 prosent, mens Union Square Ventures eier 14,2 prosent.

Luis von Ahn, konsernsjef og medgrunnlegger, sa i et åpent brev til potensielle investorer at Duolingo så vidt er i gang:

– Det dere trenger å vite er at jeg dedikerer livet mitt til å skape en fremtid hvor teknologiske løsninger skal gi alle på planeten tilgang til utdanning av høyeste kvalitet.



Selskapet har søkt om å børsnoteres på Nasdaq under tickeren DUOL. Duolingo har engasjert Goldman Sachs og Allen & Co som våpendragere for IPO-en.