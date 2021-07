JPMorgan kjøper ESG-fintech

JPMorgan Chase vil ta bærekraftige investeringer til et nytt nivå. Derfor har investeringsbanken kjøpt det San Francisco-baserte startup-selskapet OpenInvest, melder CNBC.

OpenInvest ble grunnlagt av tidligere ansatte i Bridgewater Associates i 2015. Konseptet til plattformen går ut på at man skal kunne hjelpe finansielle rådgivere, store kapitalforvaltere og detaljbrukere med å lage porteføljer som mer nøyaktig gjenspeiler investorenes verdier.

KAN HÅNDPLUKKE ESG-AKSJER: Mary Callahan Erdoes, konserndirektør for aktiva og formuesforvaltning i JPMorgan. Foto: Bloomberg

Svært personlige porteføljer

– Klienter er i økende grad fokusert på å forstå de miljømessige, sosiale og styringsmessige effektene av porteføljene deres og bruke denne informasjonen til å ta investeringsbeslutninger som bedre samsvarer med målene, sier Mary Callahan Erdoes, konserndirektør for aktiva og formuesforvaltning i JPMorgan.

For i stedet for å bare dytte alle pengene inn i et vidt ESG-fond, eller ekskludere visse selskaper fra en aksjeportefølje, kan klientene bruke OpenInvests plattform til å lage svært personlige, dynamiske verdibaserte porteføljer. Selskapet henter data fra mer enn 35 kilder for å få et best mulig beslutningsgrunnlag.

ESG Environmental, social. governance – miljøinvesteringer, sosiale investeringer, selskapsstyring.

Utgangspunktet var at religiøse miljøer fant at enkelte typer investeringer ikke var forenlige med deres verdier.

ESG-investeringer omfatter både ren ekskludering, positiv seleskjon og påvirkning.

– Det er ikke bare hvorvidt du bryr deg om likestilling eller ikke, men om du vipper mer mot fødselspermisjon, lønnsforskjeller, styrekompensasjon eller hva som helst annet av det som betyr noe for klienten, sier Conor Murray, en av grunnleggerne av OpenInvest.



Selv om OpenInvest hadde begynt å få vind under seilene, valgte gründerne til slutt å selge til JPMorgan for å akselerere prosessen med å bringe ESG-investeringer til vanlige folk.

Vilkårene for avtalen er ennå ikke blitt kjent.

Mer aggressiv

Det var i fjor at konsernsjef Jamie Dimon sa at banken skulle bli mye mer aggressiv i lete etter potensielle overtagelser – både for å hjelpe dem å finne nye investeringsmuligheter, men også for å avverge trusler fra fintech og Big Tech.

Ifølge CNBC har den tradisjonelle banknæringen vært under press fra nye aktører, som PayPal og Square, men også Alphabet (eier Google) og Walmart har sagt at de har intensjoner innen forbrukerfinansiering.



Derfor er dette det tredje fintech-oppkjøpet JPMorgan gjennomfører på et drøyt halvår. I desember kjøpte banken 55ip, et selskap som automatiserer byggingen av skatteeffektive porteføljer. Og tidligere denne måneden kunngjorde banken at de kjøpte det britiske robo-advisor Nutmeg, som gir finansiell rådgivning eller investeringsstyring over nett med moderat til minimal menneskelig inngripen.