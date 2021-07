DNB: – Gjenåpning driver optimisme

DNB mener gjenåpning av samfunnet etter corona-pandemien driver optimismen på børsene. Sentimentet i næringslivet steg fra indeksverdi på 114,5 i mai til 117,9 i juni. Banken mener denne utviklingen er et resultat av gjenåpningseffekter.

Forbrukertilliten satte også en god tone på tirsdag morgen, på 127,3, det høyeste nivået på 16 måneder. Flere av verdens børser sto også i grønt ved gårsdagens børsslutt.

Facebook-søksmål

Mandag avviste en amerikansk domstol to monopolsøksmål mot Facebook. DNB mener dette er en stor seier for Big Tech, og tror dette kan bidra til oppgang i teknologisektoren.

Videre skriver DNB at denne avvisningen er en påminnelse på at konkurransepolitikken i USA står overfor en rekke hinder. I følge estimater har mangel på konkurranse dempet både velferd- og BNP-vekst siden 1980-tallet.

På en side argumenterer den norske banken for at avvisningen er en gladnyhet for amerikanske Big Tech selskaper. Samtidig underbygger det argumentet om at lovverket ikke er i stand til å håndtere dagens problematikk rundt markedsmakt, og behøver modernisering.

Inflasjonstall

I dag blir inflasjonstallene i eurosonen for juni presentert.

KPI, altså indeksen som måler inflasjon, falt i Tyskland i juni, noe som leder til forventningen om at både kjerne- og samlet inflasjonen vil være litt ned.