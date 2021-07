UBS: – Glem krypto, dette er det neste store

Banken har tidligere advart om at myndigheter er en signifikant risiko for boblemarkeder som kryptovaluta. Den siste tiden har det virket som spådommen har vært riktig.

Forrige uke ble det kjent at Kinesiske myndigheter har besluttet å stenge ned over 90 prosent av kryptoutvinning i landet. Samtidig ble det tidligere denne uken annonsert at England vil sperre kryptobørsen Binance fra landet. Begge hendelsen førte til brede fall for kryptovaluta.

– Fristelsen av å tjene raske penger frister kanskje investorer, men vi mener spekulasjon i kryptovaluta er gambling, skriver UBS til CNBC.

Plasser pengene her

UBS argumenterer videre for at investorer som ønsker å plassere penger i digitale finansmarkeder, burde rette øyner mot den raskt voksende finansteknologi-sektoren.

– Investorer som ønsker å eksponere seg mot digitale betalingsløsninger kan vurdere fintech, en sektor vi forventer vil dra fordeler av strukturell vekst, skriver banken.

Fintech-selskaper har jevnt over gjort det bedre enn andre på børsen det siste året. Selskaper som Square og PayPal har opplevd stor kursoppgang det siste året, der aksjene er opp henholdsvis 140 og 74 prosent. Andre selskaper som Visa og Mastercard er også opp 23 og 26 prosent.