Tar opp dekning – anbefaler kjøp

Pareto Securities gjenopptar dekning av Akastor med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 9 kroner pr. aksje.

Det fremgår av en analyse fra meglerhuset onsdag, ifølge TDN Direkt.

Pareto skriver at Akastor sin mest verdifulle eiendel er deres eierandel i det nylig etablerte JVet mellom MHWirth og Baker Hughes, og trekker frem at selv om man ikke ser noen betydelig innhenting i nybyggaktiviteter for rigger, så ser man rom for høyere inntjening som nå i stor grad reflekteres av vedlikehold av installert utstyr.

Hittil i år har aksjen falt nesten 10 prosent.