Villedet millioner av kunder - nå får Robinhood rekordbot

Robinhood Financial må betale totalt 70 millioner dollar, eller 600 millioner norske kroner, som straff for å ha misledet kunder og handlet feilaktig da systemet feilet i mars 2020. Det førte til at millioner av kunder ble stengt ute av handelsplattformen.

Dette kommer frem av en melding fra The Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), USAs selvregulerende organ for børs- og meglerbransjen.

Robinhood er et amerikansk finansselskap som tilbyr kurtasjefri handel av aksjer og ETFer. Selskapet har vært mye omtalt etter plattformen har blitt brukt til handel av meme-aksjer som Gamestop og AMC. Robinhood har totalt 31 millioner brukere, ifølge Wall Street Journal.

Selskapet er anklaget for å ha neglisjert sine kunder og utstedt feilaktig og misledende informasjon. Informasjonen omhandlet marginhandel, hvor mye penger som stod på kundenes kontoer, hvor mye kjøpekraft kundene hadde, og risikoen knyttet til kundenes kjøp.

I tillegg opplevde plattformen mye nedetid i mars 2020, der brukere ble utestengt fra aksjehandel gjennom Robinhood mens de amerikanske børsene raste. Selskapet er dømt til å måtte betale 5 millioner dollar i oppreisning til de som mistet penger under nedetiden.

Selskapet verken bekrefter eller avkrefter anklagelsene.

Boten er den største utstedt av FINRA noen sinne, noe organet selv sier reflekterer «alvoret og omfanget av situasjonen». Totalt må Robinhood betale 57 millioner dollar til FINRA, og omtrent 13 millioner dollar i oppreisning til sine kunder.