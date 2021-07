Suser mot børs og lover over 1.000 km elbil-rekkevidde innen fire år

Onsdag inviterte Volvo til en såkalt «Tech day» online der det la frem planene for den teknologiske utviklingen og elektrifiseringsplanen i årene fremover. Der lettet også Volvos sjef for bildivisjonen, Håkan Samuelson, på sløret om børsnoteringen.

«Vi ser på muligheten for å gjøre en børsnotering før utgangen av året», sa Volvo Cars-sjefen i et intervju med Reuters i etterkant av presentasjonen.

Volvos lastebildivisjon er allerede notert på Nasdaq Stockholm, og bildivisjonen planlegges nå notert på den samme indeksen.

Tidligere i år skrotet Volvo Cars den planlagte sammenslåingen med selskapets kinesiske morselskap, Geely Automobile. I mars uttalte Geely at Volvo Cars ville utforske mulighetene for å hente penger i det åpne markedet, som blant annet involverte en børsnotering.

Elektrisk bonanza

Under seansen onsdag ettermiddag la Samuelson og de andre Volvo Cars-lederne frem et omfattende veikart for å bli en helelektrisk produsent innen 2030, inkludert planer om å selge 600.000 batteribiler innen 2025.

For et par uker siden slapp bilprodusenten nyheten om at det skal samarbeide med batteriselskapet Northvolt, der ett av målene er å etablere et forsknings- og utviklingssenter i Sverige med oppstart i 2022.

Partene skal også bygge en europeisk batterifabrikk i 2026 med 50 gigawatt (GWh) kapasitet, nok til å levere batterier til mer enn 500.000 biler i året. Til sammenligning har Teslas fabrikk i Nevada en kapasitet på 35 GWh.

Samuelson letter også på sløret om utviklingen av en ny generasjon batterier med høyere energitetthet i samarbeid med Northvolt. De nye batteriene skal komme i 2025 og gi inntil 1.006 kilometer rekkevidde, samt mye raskere ladekapasitet.