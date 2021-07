PLCS

Seismikkselskapet Polarcus, teknologiselskapet Arribatec Solutions og oljeselskapet Interoil Exploration and Production er alle bøtelagt av Finanstilsynet for å ha levert årsrapporter for sent, fremgår det av separate børsmeldinger.

Selskapene er ilagt et overtredelsesgebyr på 208.000 kroner hver.