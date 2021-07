Peter Hermanrud gir seg

– Etter nesten 25 år med å gi råd til andre om hva de skal kjøpe og selge er det på tide å teste ut dette selv. Jeg begynte å investere i aksjer som veldig ung og det har selvfølgelig vært veldig frustrerende å se at aksjene man anbefaler går veldig bra når man ikke har lov til å investere selv, sier Peter Hermanrud til DN.

I 23 år har han vært en av Norges mest profilerte aksjestrateger. Meglerhusene har strenge regler som nekter ham å investere i aksjene han anbefaler, men nå skal Hermanrud få testet ferdighetene.

Aksjeguruen har i en årrekke lagt sin elsk på nyttårsraketter: Idéen om at både årets vinnere og tapere i aksjemarkedet vil bli nyttårsraketter og at kursen vil skyte fart på nyåret.

Tilbake i desember trakk sjefstrategen frem flere aksjer for 2021. Felles for dem var at de er verdiaksjer. Ifølge Hermanrud er de billige i forhold til inntjening, samtidig som de har en høy direkteavkastning.



– Rakettene pleier å slå markedet noe ut januar, sa Hermanrud til Finansavisen den gang.

Ifølge Hermanrud har snittavkastning blant årets ti største vinnere og tapere har vært 8 prosent siden 1993.

Peter Hermanruds nyttårsraketter Aksje Avkastning Saga Pure: 87,6 prosent Kahoot: 46,2 prosent Aker Carbon Capture: 36,5 prosent Kongsberg Automotive: 30,9 prosent Crayon: 20,7 prosent Magseis Fairfield: 17,5 prosent Vaccibody: 6,7 prosent NRC Group: 5,1 prosent Magnora: 2,8 prosent Carasent: 1,9 prosent Porteføljens avkastning: 25,6 prosent OSEBX: 3,6 prosent

Fra Kapital sin årlige Analytikerkåring. Fra venstre: Peter Hermanrud, Sparebank 1 Markets Bengt Jonassen, ABG Sundal Collier Petter Kongslie, Sparebank 1 Markets Martin Huseby Karlsen, DNB Markets Mikkel Nyholt, Carnegie Alexander Aukner, DNB Markets Pål Ringholm, Sparebank 1 Markets Øyvind Mossige, Sparebank 1 Markets Oddvar Bjørgan, Carnegie Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets Håkon Astrup, DNB Markets Esten Løkkebakken, Arctic Securities Eirik Haavaldsen, Pareto Securities Foto: Eivind Yggeseth

Tidlig i januar solgte Hermanrud nyttårsrakettene og satset på seks nye aksjer:

Yara: Lønnsomt selskap med sterk balanse. Aksjen har gått 30 prosent hittil i år.

Kid: Superlønnsomt selskap som fortsatt er lavt priset. Aksjen har gått 14 prosent hittil i år.

Norwegian Finans Holding: Stopper veksten vil de gi årlig direkteavkastning på 13 prosent. Men tror på videre vekst i Europa. Aksjen har gått 33 prosent hittil i år.

Sparebank 1 Midt-Norge: Veldrevet bank, høyt utbytte, moderat risiko. Aksjen har gått 21 prosent hittil i år.

Cadeler: Installasjonsfartøyer for offshore vindmøller. Eneste grønne selskap som ser billig ut. Aksjen har gått 50 prosent hittil i år.

Lerøy Seafood Group: Lakseaksjene har slitt i 2020 – stopp i restaurantsalg i Europa pga Covid-19. Men i 2020 åpner restaurantene igjen. I mellomtiden har folk lært å lage laks hjemme. Aksjen har gått 27 prosent hittil i år.

– Som sjefstrateg har det å anbefale enkeltaksjer egentlig bare vært en mindre del av jobben, mens nå blir det hovedaktiviteten min. Samtidig vil jeg selvfølgelig stå mye friere til å si hva jeg mener, sier Hermanrud.

Stor på Pris/Bok

Sjefstrategen er også kjent for å bruke Pris/Bok som nøkkeltall.

Pris/Bok er en metode for å vurdere om en aksje er dyr eller billig ved å sammenligne aksjekursen med verdien av selskapets bokførte egenkapital per aksje. Høy Pris/Bok betyr at aksjer er overprisede.

– Pris/Bok skriker at en korreksjon er på vei. Bare i 2007/08 har forholdet vært høyere, sier Hermanrud.

Han forteller at hver gang man har sett slike nivåer, har det kommet et børskrakk innen et par-tre år. Normalt blir det først ordentlig dyrt på Børsen, og så når makroøkonomien svekker seg kommer nedturen.

– Men nå er makroen så sterk rundt omkring i verden at det er liten risiko for en slik nedtur i år, sier han.