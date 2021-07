17 milliarder kan være tapt for alltid etter tragisk dødsfall

Mircea Popescu, en kontroversiell figur i kryptoverdenen, har skrytt hemningsløst av sin bitcoin-beholdning som kan være en av verdens aller største.

Nå kan hele bitcoin-formuen være tapt for alltid etter han på tragisk vis gikk av med døden forrige måned. Popescu skal ha dødd i en drukningsulykke utenfor kysten av Costa Rica.

«Han ble dratt ut av strømmen og døde på stedet etter en svømmetur på morgenen ved Playa Hermosa de Garabito i Puntarenas», melder lokale nyhetsmedier.

New York Post har sitert kilder fra Twitter som sier at den rumenske kryptoentreprenørens bortgang ble bekreftet av tre kvinner som kjente ham.

Popescu ble sett på som en pioner i kryptovaluta og var en av de aller første som hadde troen på verdien i det digitale gullet.

Enorme summer – enorm usikkerhet

Enkelte estimerer at Popescus bitcoin-beholdning var på 30.000 digitale mynter, men han har hevdet at han eide langt mer enn det.

Dersom det stemmer at Popescu eide bitcoin i den størrelsesorden var kryptovalutaen verdt tett oppunder 2 milliarder dollar – 17 milliarder kroner – på toppen i april. På nåværende bitcoinkurs er beholdningen verdt rundt 1 milliard dollar.

Det som er usikkert er hvordan den rumenske kryptoguruen lagret kryptoen sin.

– Tilgang til Popescus lommebok vil kun være tilgjengelig gjennom hans private nøkler, likegyldig av om han oppbevarte dem digitalt eller i en kald lommebok som en fysisk bitcoin-lommebok, sier Steve Ehrlich, adm. direktør i Voyager Digital.

Tweet etter Mircea Popescu, bitcoinbull, døde Foto: Skjermbilde: Twitter

Ryktene sier at det kun var Popescu selv som hadde nøkkelen og at ingen andre hadde tilgang til den digitale lommeboken. Hvis så er tilfellet betyr det at bitcoin-formuen hans er fortapt på blokkjeden for alltid.

Det kan være frustrerende at så store verdier har forsvunnet, men Anthony Pompliano, medgrunnlegger og partner ved Morgan Creek Digital Assets, la ut en senere slettet Twitter-melding der han minner om at alle andres bitcoin vil bli litt mer verdt ettersom taket på hvor mange bitcoins man kan «grave frem» er 21 millioner.