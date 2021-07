– En perfekt aksje for tradere

Juni-statistikk fra Nordnet viser at nettmeglerens aktive profesjonelle kunder omsatte finansielle instrumenter for 9,6 milliarder kroner i løpet av måneden.

De norske, aktive kundene foretok seg i snitt 1.550 handler per dag i juni.

Liker seg i Sverige

Aksjer sto for 7,7 milliarder kroner av omsetningen, mens handelen i finansielle derivater, herunder warrants, opsjoner, og forwardkontrakter, kom på 1,9 milliarder kroner.

Ifølge investeringsøkonom Mads Johannesen har nedgangen i lange, amerikanske renter gjenopplivet interessen for teknologisektoren. Han viser til at Nasdaq steg over 6 prosent i juni, mens «grønne» aksjer som Scatec og Nel var tilbake på vinnersporet her hjemme.

– Oslo Børs har steget mye de siste månedene, men det har også den svenske børsen OMX Stockholm – opp over 20 prosent hittil i år. Kombinasjonen av industri, teknologi og helse har vist seg å være en virkelig god kombinasjon i 2021. Dette ser vi også våre tradere har benyttet seg av og handlet mye i svenske aksjer i juni, sier Johannesen.

– En eventyraksje

Dette gjenspeiler seg i at Evolution AB (tidligere Evolution Gaming Group) var den suverent mest handlede aksjen blant Nordnet-traderne i juni, med 2,45 milliarder kroner i omsetning. REC Silicon fulgte nærmest med 855 millioner kroner.

– Evolution har vært et eventyr å eie de siste årene. Til tross for at gaming- og casinosektoren har opplevd litt motbør internasjonalt i 2021, har aksjen gått motstrøms og er opp over 65 prosent så langt i år, sier Johannesen.

Han påpeker at selskapet har over tid har opplevd en sterk vekst både organisk og via oppkjøp og fusjoner.

– Med et snittvolum på godt over én milliard svenske kroner om dagen, muliggjør dette store handler i løpet av en dag. Dette er perfekt for tradere. Selv med en god utvikling i 2021, har selskapet falt over 11 prosent den siste måneden grunnet flere regulatoriske og skattemessige risikofaktorer, fortsetter Nordnet-økonomen.

Motstrøms i Nel

Nel er ned over 30 prosent hittil i år, men Johannesen merker seg at aksjen virkelig har begynt å skyte fart igjen de siste ukene.

– Med en oppgang på over 11 prosent siste uken, ser det ut til at investorene igjen er tilbake i aksjen. Men her går Nordnet-kundene litt mot strømmen, og valgte å vekte seg ned i juni, sier han.