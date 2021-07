KLP ekskluderer virksomheter tilknyttet israelske bosetninger på Vestbredden

Etter FNs høykommissær for menneskerettigheter kunngjorde en liste over virksomheter med tilknytning til israelske bosetninger på Vestbredden, har pensjonsselskapet KLP valgt å ekskludere 16 selskaper fra sitt pensjonsfond. Dette skriver selskapet i en melding mandag.

– Vår vurdering er at det er en uakseptabel risiko for at de ekskluderte selskapene bidrar til medvirkning på brudd av menneskerettigheter i krigs- og konfliktsituasjoner gjennom deres tilknytning til de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Dette er forankret i reglene om okkupasjon i Haagreglementet og den fjerde Genèvekonvensjonen, sier senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning, Kiran Aziz.

Selskapene som ekskluderes er innen bank, bygg og anlegg, infrastruktur og telekommunikasjon på Vestbredden, skriver KLP.

Blant de største selskapene som ekskluderes er det amerikanske telekommunikasjonsselskapet Motorola og det franske jernbaneselskapet Alstom.

KLP har solgt seg ned i Vestbredden for 275 millioner kroner. Den totale størrelsen på pensjonsfondet er 700 milliarder kroner, og forvaltes på vegne av 900.000 ansatte med offentlig tjenestepensjon i kommune- og helse-Norge.