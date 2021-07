Dette skjer i dag - tirsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene tirsdag 6. juli.

Kahoot steg over 300 prosent på børsen i fjor. Sammen med Vaccibody har teknologiselskapet gitt norske TV-stjerner eventyrlig avkastning på aksjemarkedet.

Jens Ulltveit-Moe gir opp satsingen på den sunne fastfood-kjeden Leon.

Kjetil Bøhn gikk av som konsernsjef i Quantafuel mandag. Han sier ledelsen har diskutert et sjefsbytte i mange måneder, og at dette ikke er noe som har skjedd over natten. Plastgjenvinningsselskapet har imidlertid ikke funnet noen arvtager til Bøhn ennå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om MDGs stortingskandidat Lan Marie Berg, som har oppfordret Jonas Gahr Støre til å droppe Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum.

Makro

- Japan: forbrukerkonsum mai 1.30

- Tyskland: industriordre mai 8.00

- EMU: detaljhandel mai 11.00

- Tyskland: ZEW-indeks juli 11.00

- USA: Redbook detaljhandel, ukedata 14.55

- USA: Markit PMI-sammenstilt juni 15.45

- USA: ISM-tjenester juni 16.00

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg mandag 0,5 prosent til 1.143 poeng og ny rekord.

En dollar kostet 8 kroner og 59 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 18 øre.