Jeff Bezos' fem beste råd etter 27 år som Amazon-sjef

– Alle mine beste avgjørelser har jeg tatt med hjerte, ikke med analyse, sa Bezos i et intervju på Economic Club Washington D.C. i 2018.

Finn ditt kall

Å finne en måte å gjøre karriere av lidenskapen din er ifølge Bezos sann suksess.

– Du kan ha en jobb og en karriere eller et kall. Har du et kall har du truffet jackpot, mener Bezos.

Til tross for at Bezos har omfavnet «garasjeoppfinner»-kallet han fikk etter at han lagde Amazon fra en garasje, har han i senere år funnet ut at verdensrommet er et kall.

I et innlegg til sine ansatte tidligere i år forklarte Bezos at han ønsket å dedikere mer tid til sideprosjekter som hans romfartsselskap Blue Origin, styringen av hans egeneide Washington Post, samt øvrige filantropiske aktiviteter, skriver Bloomberg.

Med Blue Origin skal Bezos, sammen med lillebroren, en investor og en frivillig brannmann, ta turen ut i verdensrommet 20. juli, bare 15 dager etter hans avskjed som sjef.

Omfavn ineffektivitet

Bezos skrev i 2018 et brev til aksjonærene der han understreker viktigheten av å koble av – tillate seg selv å vandre litt uten mening for på den måten å stimulere kreativiteten, la den få utløp og komme opp med ny, smarte innovasjoner.

– Å la tankene vandre er en essensiell motpol til effektivitet. Du må anvende begge, sa Bezos.

Ikke mist deg selv

I april skrev Bezos sitt siste brev til aksjonærene som konsernsjef og der understreket han viktigheten av å holde på sin originalitet.

– Vi vet alle at særpreg er verdifullt. Omfavn det. Verden vil presse deg inn i en form. Ikke la det skje, anbefaler Bezos.