Liten inntektsbrems for Stiansen

Tom Stiansen (50) hadde et økonomisk rekordår i 2019. Fjoråret gikk ikke like bra for den tidligere toppalpinisten.

I 2020 hadde Stiansen driftsinntekter på 3,6 millioner kroner, ned fra 4 millioner året før. Resultatet før skatt var også litt dårligere, på 1,8 millioner kroner – ned fra 2,6 millioner i 2019.

I fjor hadde Stiansen investeringer med en markedsverdi på 11 millioner kroner, kostpris hadde vært 12,3 millioner. Investeringene fordeler seg på markedsbaserte aksjer for 7,7 millioner kroner, og markedsbaserte obligasjoner for 3,3 millioner kroner.

Bank, biotek og sol

Ifølge Aksjonærregisteret satt Stiansen på aksjer i det børsnoterte biotekselskapet Nordic NanoVector, i tillegg til REC Silicon og Bjørn Maaseide-dominerte Kraft Bank.

Mens REC Silicon gikk som en kule etter at Kjell Inge Røkkes Aker ble storeier i fjor høst, og kursen har steget over 460 prosent det seneste året, har kursutviklingen i Nordic NanoVector og Kraft Bank ikke vært like heldig.

Nordic NanoVector har det seneste året falt forsiktige 3 prosent, i april i år fikk selskapet ny adm. direktør, som etter bare to måneder valgte å forlate stillingen. Kraft Bank tok på tampen av 2020 skrittet over fra OTC-listen til Euronext Growth. Siden overgangen har Kraft-kursen falt over 13 prosent.

Om Stiansen fremdeles sitter på aksjene er ikke kjent.

Sko og fluorfri skismøring

Ved utgangen av 2020 satt Stiansen på eierandeler i 16 ulike selskaper. Blant annet eier han 8,8 prosent av aksjene i ZDC Footwear og 5 prosent i den fluorfrie skismøringen Scanglide. En tilsvarende eierpost satt han også på i mobiltelefoniselskapet Happybytes. I Norselab Feeder Fund I har han en eierandel på 0,92 prosent.

For 2020 har Stiansen, som selv er daglig leder i selskapet, tatt ut en lønn på drøyt 1 million kroner, en liten økning fra de 980.000 han tok ut året før.

50-åringen har de seneste årene blitt mest kjent for å være programleder for «71 grader nord».

Som alpinist huskes han best for VM-gullet i slalåm fra Sestriere i 1997, foran Sébastian Amiez og Alberto Tomba.