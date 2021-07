– Du er en idiot hvis du deltar i en kinesisk transaksjon etter dette. Du er en idiot. Hvorfor trenger du å sette pengene din i fare etter dette? spør CNBCs Jim Cramer tirsdag.

Cramer refererer til selskapet Didi Global, som blant annet tilbyr Uber-lignende transporttjenester og har over 550 millioner brukere. Aksjekursen fikk en smell tirsdag, og var ned over 20 prosent kort tid etter at New York-børsen åpnet. Nedturen skyldtes at Kinas myndigheter i en periode skal granske dets cybersikkerhet. Mens granskingen pågår, vil ingen nye brukere være i stand til å laste ned Didis app.

Kunngjøringen om Kinas sikkerhetsgjennomgang kom først fredag, to dager etter Didis børsnotering på New York-børsen. Direktivet kom etter at tilsynsmyndigheter fant ut at Didi ulovlig hadde samlet inn brukernes personlige data.

– Vi er ved sannhetens øyeblikk. Ønsker den kinesiske regjeringen at transaksjoner skal komme hit? For hvis de ønsket at transaksjoner skulle komme hit, ødela de det nettopp, sier Cramer.

Var optimist

Cramer har generelt hatt en skeptisk holdning til kinesiske selskaper, og mener at slike investeringer innebærer mye geopolitisk og regnskapsmessig risiko. Imidlertid har han vært en optimistisk til Didi, og sa i forrige uke at han følte at «verdsettelsen virket fornuftig».

– Hvis du vil spekulere i en kinesisk børsnotering, har du min velsignelse å satse på Didi, sa han 28. juni, to dager før selskapets debut på New York-børsen.

Det kinesiske selskapet hentet 4,4 milliarder dollar første handelsdag i New York og aksjene kostet 14 dollar pr. stykk. Det priset selskapet til rundt 73 milliarder dollar.