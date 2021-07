Dette vil påvirke Oslo Børs

I følge førhandelen til IG trading går det mot en svak nedgang på 0,21 prosent fra start, på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen er enig, og tror også på en svak nedgang innenfor intervallet [-0,4, 0] prosent.

Olje

Onsdag morgen er prisen på et fat nordsjøolje ned 0,47 prosent til 74,62 dollar. WTI-oljen er ned 0,25 prosent, til 73,60 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,74 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Mandag kom meldingen om at det planlagte OPEC+-møtet utsettes på ubestemt tid. Dette skjedde etter at flere land var uenige om hvorvidt oljekartellet skulle forlenge produksjonskuttene.

De forente arabiske emiratene mener de foreslåtte kvotene for oljeproduksjonen fordeles på feil grunnlag. I dag fordeles de ut fra produksjonskapasiteten i 2018. Siden da har Emiratene økt produksjonskapasiteten sin betraktelig.

Reuters pekes på at tradere fokuserer på mulighetene for at enkelte land kan åpne kranene og eksportere flere oljefat.

Asia

I Japan faller Nikkei 1 prosent. Det gjør også den bredere Topix-indeksen, som faller 0,85 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes med 0.44 prosent, mens Hang Seng synker 0,74 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,69 prosent, Sensex i India stiger med 0,06 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,71 prosent. Straits Times i Singapore faller 1,48 prosent.

Wall Street

Det ble en blandet dag på Wall Street i går. S&P 500 og Dow Jones endte i minus, mens Nasdaq gikk i pluss.

Den brede S&P 500 har lagt syv dager med oppturer og nye rekorder bak seg, men stengte tirsdag ned 0,20 prosent, til 4.343 poeng.

Den industritunge Dow Jones slanker seg med 0,6 prosent, dratt ned av nedturer i Dow Inc., Chevron, JPMorgan og Chevron. Indeksen ender på 34.577 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq var derimot opp 0,17 prosent og tok kvelden på 14.663 poeng.

Aksjekursen til det nynoterte drosjeselskapet DiDi fikk kjørt seg i løpet av gårsdagens børsdag. Det Kina-baserte selskapet falt nesten 20 prosent til 12,47 dollar, under tegningskursen på 14 dollar. Fallet kommer etter at kinesiske myndigheter slår hardt ned på haikeselskapet. I går kom nyheten om at Uber-utfordreren blir nektet å registrere nye kunder. På søndag ble den fjernet fra kinesiske app-butikker.

Oslo Børs

Finnair slipper trafikktall for juni klokken 8.00.

SAS offentliggjør sine trafikktall juni 11.00.

Kahoot gir en driftsoppdatering – de fortsetter knallveksten.

Norge offentliggjør BNP for mai, og industriproduksjon, klokken 8.00.

Tyskland slipper industriproduksjonstallene for mai klokken 8.00.

Fra Sverige offentliggjør Statistiska Centralbyrån slipper maitallene for produksjonsverdiindeksen klokken 9.30, industriordrer klokken 9.30, forbrukerkonsum 9.30 og BNP-indikator klokken 9.30.

Kina offentliggjør valutareserver for juni klokken 10.00.