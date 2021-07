Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot en marginalt svak nedgang på 0,02 prosent fra start. Analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,1].

Olje

Torsdag morgen er det svak nedgang for oljeprisene. Et fat Brent-olje omsettes for 73,27 dollar, ned 0,12 prosent, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 71,92 dollar.

Brent-oljen har falt nesten 5 prosent siden mandag, etter at samtalene mellom organisasjonen landene i OPEC+ brøt sammen da Saudi-Arabia nektet å godta kravet fra De forente arabiske emirater om å øke oljeproduksjonen.

– Investorer har innsett at det vil være stor usikkerhet rundt OPECs produksjonspolitikk de neste månedene, og det er en liten risiko for at hele avtalen kan kollapse, som potensielt vil føre til en ny priskrig, sa Fawad Razaqzada, analytiker ved ThinkMarkets.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen, som faller 0,4 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,57 prosent, mens Hang Seng er ned hele 2 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,72 prosent, Sensex i India faller 0,23 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger marginale 0,09 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,55 prosent.

Japanske selskaper er dagens vinnerne. Blant annet har Daikin Industries steget mer enn 4 prosent.

Wall Street

Etter onsdagens børsdag endte samtlige av de amerikanske hovedindeksene i grønt.

Den brede S&P 500 indeksen avsluttet onsdagens handel opp 0,34 prosent, til 4358,35 poeng. Dette er ny all-time high for indeksen.

Den industritunge Dow Jones indeksen endte dagen opp 0,3 prosent til 34681,79 poeng.

Teknologibørsen Nasdaq la på seg 0,01 prosent til 14665,06 poeng.

Oslo Børs

Oslo Børs stengte flatt onsdag, og endte på 1.140,65 poeng.

Kahoot slapp onsdag en oppdatering for årets andre kvartal. Der kunne selskapet vise til en solid vekst i inntekter og antall abonnenter , og de økte guidingen sin for betalende abonnenter for 2021. Likevel stod ikke veksten til forventningene, og den organiske veksten hadde falt betraktelig.