Kepler Cheuvreux hever kursmålet på Schibsted og Adevinta

Meglerhuset Kepler Cheuvreux hever kursmålet på Schibsted og Schibsteds internasjonale rubrikkselskap Adevinta, melder TDN Direkt. Kursmålet for Schibsted heves fra 425 til 470 kroner, og Adevintas heves til 175 fra 145 kroner. Anbefalingen om hold på begge aksjene videreføres.

Kepler skriver i analysen på Schibsted at de har sett over sine beregninger i forkant av kvartalsrapporten den 16. juli, og baserer hevingen av kursmålet på en revidert vurdering av sektorkollegaen Adevinta.

– Beslutningen om å ta 'distribusjon og e-handel' til en distinkt forretningsenhet fra andre halvår vil bidra til å krystallisere den betydelige verdien av Schibsteds distribusjonsnett, skriver Kepler.



I analysen av Adevinta tror Kepler at de er på linje med konsensus i forkant av selskapets kvartalsoppdatering som legges frem 15. juli. Det ventes en ebitda inklusiv samarbeidsprosjekter på 55 millioner euro. Det tilsvarer en økning på 29 prosent på årsbasis. Det forventes også en organisk vekst på 34 prosent i kvartalet, men en lavere margin på 100 basispunkter år over år på grunn av kostnadsbesparelser som har gått motsatt vei etter markedsføringen av 15-års jubileet for Leboncoin.

– Vi tror at den nye organisasjonsstrukturen er en bra kombinasjon av Adevinta og eBay Classified Group, som gir en bra balanse av synergier og kontinuitet, skriver Kepler om Adevinta.