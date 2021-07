Stor vekst for kryptobørser

For noen uker siden ble det kjent at England sperrer den globale kryptobørsen Binance, som kom som et sjokk på kryptoverden. Dette kom etter at kryptobørsen trakk søknaden å bli registrert som et krypto-aktivaselskap i mai, da de ikke kunne møte anti-hvitvaskingskriteriene.

Til tross for at Binance fortsatt tilbyr tjenester til det engelske markedet, er de pålagt å opplyse om at de ikke er autorisert til å drive virksomhet i landet. Etter dette har kryptobørsen opplevd stor nedgang i etterspørsel, skriver CNBC.

Konkurrentene blomstrer

Svekkelsen av Binance har vært en gavepakke for konkurrentene, der enkelte aktører har opplevd en dobling av brukeraktivitet.

– Vi ser en økning i antall engelske kunder som handler hos oss, til tross for at det ikke har vært noen signifikant endring i markedet , skriver Julian Sawyer, administrerende direktør i kryptobørsen Bitstamp. Bitstamp har opplevd en aktivitetsøkning på 138 prosent siden Binance- stengelsen.

Sawyer skriver videre at han tror kunder flykter fra Binance ettersom de får beskjed om at handelen er mindre trygg.

Amerikanske Kraken har også opplevd stor vekst i England. – Antall mennesker som registrerer seg hos oss i England har doblet seg de siste ukene, skriver England-sjef i Kraken Blair Halliday.