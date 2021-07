Protector utbetaler tilleggsutbytte

Protector Forsikring la torsdag fram resultatet for andre kvartal. Resultatet ble mer enn halvert fra 580,4 millioner kroner i andre kvartal i fjor til 267,3 millioner kroner.

Det må imidlertid legges til at selskapet for det første halvåret i 2021 oppnådde en bunnlinje på 840,1 millioner kroner, opp fra 195,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.

Selskapet opplyser at de har benyttet seg av fullmakten gitt av generalforsamlingen og vil utdele et tilleggsutbytte på 137,5 millioner kroner, tilsvarende 1,67 kroner pr. aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 21. juli.

Selskapets investeringsavkastning endte på 143,5 millioner kroner, mot 638,7 millioner kroner for samme periode i fjor.