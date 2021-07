Økte inntektene med 99 prosent og tredoblet nesten resultatet

ABG Sundal Collier doblet nesten driftsinntektene i andre kvartal til 809 millioner kroner, mot fjorårets 407,5 millioner. Driftsresultatet økte til 310,4 millioner kroner, fra 116 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt styrket seg kraftig og landet på 307,9 millioner kroner, mot 112,2 millioner i fjorårets andre kvartal. Nettoresultatet tredoblet seg nesten og endte på 234 millioner, mot fjorårets 83,4 millioner.

ABG Sundal Collier Holding Meglerhuset Sundal Collier ble grunnlagt av Jan Petter Collier og Dagfinn Sundal i 1984, og børsnotert i 1991.

Slo seg sammen med svenske ABG Securities i 2001.

Har kontorer i England, USA, Tyskland og Singapore, foruten Skandinavia.

Konsernsjef Jonas Ström tok over etter Knut Brundtland i april 2019.

Har rundt 270 ansatte.

Største aksjonær er Jan Petter Collier gjennom Sanden.





Meglerhuset har hatt inntekter på over 1,5 milliarder kroner det første halve året og 2,8 milliarder de fire seneste kvartalene. Det har vært økt aktivitet innen alle produktsegmenter og ABG har et strategisk mål om å øke inntjeningen i Norden ytterligere.

I løpet av de siste 12 månedene har meglerhuset fullført mer enn 170 transaksjoner for ulike investeringsbanker og hentet inn mer enn 150 milliarder kroner i gjeld og egenkapital for kundene. Det er ny rekord for ABG.

ABG-aksjen er opp 135 prosent det siste året, til en kurs på 9,65 kroner, som gir en markedsverdi på 4,5 milliarder kroner.

Les hele kvartalsrapporten her.