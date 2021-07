Guggenheim: – Bitcoin vil synke 80 prosent

Minerd mener at korreksjoner og krakk i kryptomarkedet virker å være større enn for eksempel krakk i aksjemarkedet, ettersom kryptovaluta er svært volatilt.

– En normal korreksjon er rundt 40 prosent. Når vi ser på historikken på kryptomarkedet, tror jeg virkelig vi er vitne til et krakk, noe som kan innebære en nedgang på 70 til 80 prosent, altså en verdi på rundt 10.000 dollar, skriver Minerd til CNBC.

Har hatt rett før

Minerd spådde i april, da bitcoin-kursen lå på 55.000 dollar, at kursen snart ville bli halvert. Denne spådommen viste seg å stemme, da verdien på én bitcoin sank under 30.000 dollar i juni. Til tross for at kursen har hentet seg litt inn etter dette, mener han kursen skal videre ned.

– Markedet er på vei ned. Det er veldig vanskelig å snu om dette nå. Jeg ville ikke hastet meg for å kjøpe bitcoin, og jeg ser utover dette ingen grunn til å eie kryptovalutaen akkurat nå. Dersom du skal spekulere, spekuler i at den går lengre ned, skriver Minerd.