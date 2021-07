Dette er Norges beste aksjefond

– Fondet vil neppe fortsette å gjøre det så bra over tid.



Velger høy kapitalavkastning

– Hvordan er utsiktene på lang sikt?

– Aksjene i fondet har en generert en betydelig høyere kapitalavkastning enn snittet på Oslo Børs de siste ti årene. Selskaper med høy kapitalavkastning er i en svært gunstig posisjon fordi de både kan dele ut en stor andel av resultatet i utbyttet, og i tillegg til å skape høy resultatvekst. Dette skyldes at slike selskaper får godt betalt for reinvesteringer i driften, og da trenger de ikke investere så mye for å oppnå en høy vekst.

– Aksjene vi eier er priset lavere enn gjennomsnittet på Oslo Børs, til tross for høyere kapitalavkastning. Vi mener at kombinasjonen av den lave prisingen og høye kapitalavkastningen , taler for at fondet vil gjøre det godt på lang sikt, sier Berge.

– Det er mange aksjefond der ute, hva har ført til at Fondsfinans Utbytte ligger på topp?

– Investeringsstrategien fungerte relativt bra da rentenivået begynte å stige. Da fikk enkelte vekstselskaper med høy prising sterk motvind, slik vi har sett blant flere grønne selskaper og IT-selskaper. Dette har vært en fordel for oss i år, og bidratt til den relativt gode avkastningen, sier Berge.

Aksjefondene med høyest avkastning Navn på fond Avkastning hittil i år (%) Fondsfinans Utbytte 25,4 Forte Trønder 24,0 Odin Norge A 21,7 Norse Utbytte 20,1 Pluss Aksje (Fondsforvaltning) 19,7 Pareto Investment Fund C 19,5 Danske Invest Select Norske Aksjer 19,4 Forte Norge 19,4 Danske Invest Norske Aksjer Inst I 19,4 Fondsfinans Norge 19,0

Forte på andreplass

I Fondsfinans' portefølje er det skandinaviske konsulentselskapet Bouvet årets dårligste investering.

Videre på listen over de beste fondene så langt i 2021, kommer Forte Trønder som har klatret nesten 26 prosent etter negativ avkastning i fjor. Equinor er den største beholdningen i porteføljen med 9 prosent av fondets verdi, etterfulgt av Aker BP med 7 prosent.

På en tredjeplass, noen prosentpoeng bak kommer Odin Norge A, med i underkant av 22 prosent avkastning. Dette er også et betydelig hopp fra fjorårets avkastning på 7,9 prosent.

Aksjefond med lavest avkastning Navn på fond Avkastning hittil i år (%) DNB SMB A 0,0 Danske Invest Norge vekst 4,7 DNB Norge Selektiv A

6,7 Storebrand Norge Fossilfri A 6,8 Storebrand Vekst A 7,4 Arctic Norwegian Equities D 8,9 Storebrand Norge A 9,5 Holberg Norge A 11,6 SEB Norway Focus Fund C NOK 12,6 First Norway 13,5

Fra topp til bunn

Av de fondene med svakest avkastning siden nyttårsskiftet, ligger DNB SMB på bunn, og skiller seg ut som det eneste norske fondet med negativ avkastning – såvidt.

Fondet forvaltes av Dag Hammer, og investerer i små og mellomstore selskaper.

PÅ BUNN: Forvalter Dag Hammer i DNB SMB. Foto: Iván Kverme

DNB SMB regjerte øverst på listen over avkastningsresultater i både 2019 og 2020, men har nå sunket til bunnen av listen. Fallet fra 39 prosent avkastning i 2020 til minus 0,03 prosent så langt i år, kommer av at mange av fondets investeringer på Euronext Growth som Kahoot, Kalera og Atlantic Sapphire har gått på store smeller det seneste året.

De svake resultatene har ført til en reduksjon av forvaltningskapitalen på mer enn en halv milliard kroner i løpet av kort tid. Situasjonen er av Finansavisens kilder blitt omtalt som et brannskadesalg.