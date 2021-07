Dette må du vite før mandagens handel

Av førhandelen til IG Trading går det mot en svak oppgang på 0,09 prosent fra start på Oslo Børs. Analytiker i Nordnet Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,2]%.

Olje

Mandag morgen er Brent spot ned 0,21 prosent og ligger på 75,40 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,31 prosent, til 74,44 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 75,46 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag.

I følge S&P Global Platts venter investorer på videre signaler rundt usikkerheten av OPEC+ sine produksjonsplaner for august.

Noen ubekreftede medieoppslag om at De forente arabiske emirater vurderer å øke produksjonen utover produksjonen i OPEC+-avtalen har gitt frykt for et sammenbrudd i OPEC+samarbeidet.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,00 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,93 prosent, mens Hang Seng synker 0,68 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,99 prosent, Sensex i India stiger 0,54 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,71 prosent. Straits Times i Singapore stiger 0,25 prosent.

Les hele asiaoppdateringen her.

Oslo Børs

Av selskapspesifikke hendelser skal Aker Clean Hydrogen, Aker Carbon Capture, Kitron og Ocean Yield presentere kvartalstall i dag.