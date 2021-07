DNB: – Bidens hvetebrødsdager er over

Ingvild Borgen i DNB skriver innledningsvis i rapporten at renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, som er styrende for rentene, og til dels valuta- og aksjemarkedet, steg noen punkter. Når den nå handles den helt nede på 1,35 prosent, mener meglerhuset at vi likevel kan snakke om en klar nedgående trend i den globale benchmarkrenten siden starten av juni.

Rentefall henger sammen med at den såkalte reflasjonshandelen er i retrett. DNB mener det særlig er tre forhold som har lagt grunnlag for dette:

Raskere vaksineutrulling enn ventet i USA

Større gjennomslag for finansielle tillitspakker enn ventet

Feds forsikring om at de vil tillate inflasjonen å øke ute å gjøre noe med pengepolitikken

Dempet optimisme

DNB peker videre på forhold som har dempet den økonomiske optimismen i USA.

Statistikk viser at vaksineringen i USA har gått raskere enn tidligere estimert, og antall ferdigvaksinerte per dag har gått fra 500.000 i januar til 2 millioner i april. Nå har veksten imidlertid bremset, og er tilbake på januar-nivåer.

Videre opplever Joe Biden mer motstand i den amerikanske Kongressen. Til tross for at stimulansepakkene i mars fikk gjennomslag, virker dette mer usannsynlig for fremtidige stimulansepakker. Dette fremgår etter at Mitch McConnel, republikanerens leder i Senatet, utalte at Biden skal få «a hell of a fight» for nye pakker. Alt i alt skriver DNB at mye tyder på at Bidens hvetebrødsdager er over.

DNB vedlegger at Feds rolle i det hele er noe komplisert å nøste opp i, men at signaler fra rentemøtet i juni førte til at 10-årsrenta falt. Markedet oppfattet at det sannsynligvis vil komme en renteheving i 2023, noe som ga turbulens på børsene.

Alt i alt oppsummerer Borgen at svakere nøkkeltall, mindre vaksinering og svekkede utsikter til finansiell stimuli har gjort at reflasjonshandelen har tatt seg en liten pause.