Dette er den neste store kryptotrenden

Shetty er grunnlegger av Indias største kryptobørs WazirX. Han grunnla dette etter å brukt en uke på å kjøpe sin første bitcoin i 2017, og har nå gjort det tilgjengelig for hele India å handle kryptovaluta raskt og enkelt. I et intervju med CNBC uttaler han seg om fremtiden til teknologien.

Shetty peker på at de store trendene i løpet av de siste tre til fire årene, har vært å bygge kryptobørser og nye valuta. Fremover tror han det i større grad vil handle om å etablere valutaer og gjøre dem tilgjengelige i dagliglivet.

Stor vekst

I dag er det om lag 50 millioner kryptolommebøker globalt, ifølge statistikk av Deutsche Bank. En kryptolommebok innebærer et sted der du oppbevarer kryptovaluta, for eksempel en bruker på WazirX. Banken estimerer videre at det innen 2030 vil være om lag 200 millioner lommebøker.

Shatty mener at denne veksten vil bidra til å gjøre kryptovaluta mer tilgjengelig i dagliglivet. – De neste årene tror jeg den største trenden vil være å gjøre kryptovaluta til noe man kan bruke. Akkurat nå er ikke valutaen i folkets hender, og det er lite den kan brukes til i hverdagen, skriver Shatty.





Timing

Shatty argumenterer videre for at timing er essensielt for de som ønsker å etablere noe nytt i kryptobransjen.

– Utfordringen er å forstå hva som er riktig tidspunkt for en idé. Mange gode ideer kan ikke bli realisert per dags dato ettersom teknologien ikke er tilstrekkelig utviklet. Det kommer til å ta tid, men kryptoverden er en verden av muligheter, hvor hvem som helst kan skape noe, avslutter Shatty.