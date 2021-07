Kjøp disse sparebankene

Carnegie oppjusterer kursmålet på både Sparebank 1 SMNs egenkapitalbevis, Sparebank 1 Østlandet, Sparebank 1 SR-bank og Sparebank 1 Nord-Norge i forkant av kvartalsrapporteringen.

Sparebanken Vest derimot blir nedgradert fra kjøpt til hold, men kursmålet oppjusteres. Det skriver TDN Direkt.

Sparebank 1 SMN sitt egenkapitalbevis oppjusteres fra 107 til 135 kroner. Det er på bakgrunn av at Carnegie venter et sterkt andre kvartal etter høye provisjonsinntekter fra investeringsbanktjenester, og høye finansielle inntekter mot stabile kostander. Samtidig forventes det ikke store endringer i tapsavsetninger på lån sammenlignet med første kvartal.

Carnegie nedgraderer Sparebanken Vest fra kjøp til hold på grunn av at høy pris bok, men oppjusterer kursmålet med 14 kroner fra 78 til 92 kroner. Meglerhuset ser rom for videre vekst de neste kvartalene og at støy rundt DNBs oppkjøp av Sbanken kan være positivt for Bulder Bank. Meglerhuset ser også oppside i bankens nåværende høye rene kjernekapitaldekning på 18,5 prosent.

Kursmålet på Sparebank 1 Østlandet høynes til 125 kroner per bevis samtidig og kjøpsanbefaling opprettholdes på bakgrunn av gode makroøkonomiske utsikter. Samtidig forventer Carnegie at netto renteinntekter ikke overbeviser for kvartalet og det ventes et resultat på 2,48 kroner per bevis.

Kursmålet til Sparebank 1 SR-Bank høynes til 127 kroner pr aksje fra tidligere 107 kroner og opprettholder kjøpsanbefaling. Carnegie trekker blant annet frem at eksponeringen mot oljeservicesektoren ikke har kommet opp på tilfredsstilt nivå til tross for den høye oljeprisen, og tror på bakgrunn av dette at det er rom for vekst i dette segmentet de kommende kvartalene.

Sparebank 1 Nord-Norge oppjusteres fra 83 til 90 kroner pr bevis og en hold anbefaling opprettholdes. Carnegie ser ingen voldsom oppside i banken sammenlignet med konkurrenter og det begrunnes med høy konkurranse i boliglånsmarkedet den seneste tiden, hvorav banken er 69 prosent eksponert. Samtidig forventer meglerhuset vekst innen næringslån hos Sparebank 1 Nord-Norge fremover, hvilket meglerhuset anser positivt.

Kvartalstall

De ulike sparebankene rapporterer kvartalstall i løpet av august.