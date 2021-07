Oljefondet passerte 12.000 milliarder kroner

Oljefondet har økt med over 1.000 milliarder kroner siden nyttår, melder E24 . Det var det uoffisielle telleverket på fondets nettsider som tirsdag ettermiddag viste at en ny milepæl for fondet verdi var nådd.

Kort etter falt imidlertid verdien på fondet under milepælen og fortsatte nedover. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets tror likevel det er det er en merkedag for fondet.

Han påpeker at den høye verdien er resultatet av store svingninger, både i aksjemarkedet, kronekursen og obligasjonsmarkedet, og sier Oljefondet nå har en verdi som er 40 prosent høyere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

– Det er heller verdien på fondet i en normalsituasjon vi burde ta utgangspunkt i, sier Magnussen.