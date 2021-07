BASF blir største aksjonær i Quantafuel

BASF har innløst sitt konvertible obligasjonslån hos Quantafuel til aksjer, i følge en melding. BASF konverterer hele lånet med renter, til en verdi på 10.2 millioner euro – tilsvarende 105,1 millioner kroner. Det gir BASF ytterligere 7,3 millioner aksjer.

Fra før eide BASF rett i underkant av 8.5 millioner aksjer. Med de nye 7,3 millionene eier de da 15,8 millioner aksjer, og blir selskapets største aksjonær.

– Vi er glade for at BASF har besluttet å konvertere lånet til aksjer. Det gjør dem til vår største aksjoner, sa Ann-Christin Andersen, styreleder for Quantafuel.

Konversasjonsprisen er på 14,40 kroner per aksje.

– Etter ytterligere kapitalinnskudd fra tredjeparter, og for å optimalisere BASFs finansielle investeringer, besluttet BASF å konvertere lånet til nye aksjer, sa Dr. Lars Kissau, visepresident i BASFs petrokjemikale divisjon.