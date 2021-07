Røkke dropper privat utbytte

Kjell Inge Røkkes holdingselskap The Resource Group TRG femdoblet årsresultatet i 2020 fra året før. Tallene viser et overskudd på 1,6 milliarder for fjoråret, som dermed blir det nest beste året i selskapets historie. I 2019 leverte holdingselskapet et overskudd på 326 millioner.

«Lockdown i samfunnet, som følge av covid-19, har vært alt annet enn slowdown i TRG», heter det i årsberetningen som ble dagbokført tirsdag kveld.

Satser grønt

The Resource Group TRG, hvor Røkke har en eierandel på 96,5 prosent, er morselskapet i Røkke-konsernet. TRG eier 99,7 prosent av TRG Holding, som igjen er hovedaksjonær i Aker.

Videre er Aker eier av en rekke porteføljeselskaper som inngår i konsernet. Blant disse er Aker BP, Aker Solutions, Philly Shipyard, Akastor, Ocean Yield, Aker BioMarine, Aker Energy, Cognite og Aker Horizons.

The Resource Group TRG (Mill. kr) 2020 2019 Finansinntekter 1.827 523 Finanskostnader 100 88 Resultat før skatt 1.639 326 Årsresultat 1.639 326

Aker Horizons eier også Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, som har vært mye omtalt det seneste året på børs, da den grønne ESG-bølgen herjet.

Blør i krypto

Røkke har også satset knallhardt på bitcoin gjennom kryptoselskapet Seetee. Selskapet har kjøpt 1.170 bitcoin, og Finansavisen har tidligere antatt en kostpris på rett i underkant av 50.000 dollar. På topp i midten av april var verdiene økt til 628 millioner kroner målt i dagens dollarkurs.

Etter kollaps i kryptomarkedet er verdiene i dag bare på 328 millioner kroner. Det tilsvarer et papirtap på 300 millioner kroner siden toppnoteringen.

«Bitcoin kan fortsatt gå til null. Men den kan også bli kjernen i en ny pengepolitisk arkitektur. I så fall kan én bitcoin bli verdt millioner av dollar», skrev Røkke i aksjonærbrevet da lanseringen av Seetee ble kjent.

Dropper utbytte

Røkke har tidligere tatt store utbytter fra holdingselskapet. For regnskapsåret 2020 var utbyttet 0 kroner – sammenlignet med 750 millioner kroner i 2019. Det fremgår ikke av årsrapporten hvorfor utbyttet ble utelatt i fjor.

Ved utgangen av fjoråret hadde The Resource Group TRG en balanse på 12,9 milliarder kroner, hvorav egenkapitalen utgjorde nesten 9,7 millioner kroner.

Høsten 2020 anslo Kapital at Røkke hadde en nettoformue på 27,5 milliarder kroner, noe som er et fall på nærmere 23 prosent sammenlignet med i 2019.

Balansen for konsernets årsregnskap viser til en halvering av totalkapitalen, hvorav egenkapitalen er redusert fra 40 til 26 milliarder kroner, og gjelden er redusert fra 70 til 37 milliarder kroner. Totalkapitalen til konsernet ender dermed på 64 milliarder kroner for 2020.

«De store endringene i balanseførte beløp fra 2019 forklares med dekonsolideringen av Aker Solutions og Akastor på slutten av året», heter det i årsberetningen.

Sett bort i fra nedskrivningen i balanseført verdi, har egenkapitalandelen økt fra 2019 til 2020 med 4 prosentpoeng, fra henholdsvis 37 prosent til 41 prosent.