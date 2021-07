Kepler oppgraderer kursmålet på Nordic Semiconductor

Tirsdag slapp Nordic Semiconductor (NOD) sterke tall for 2021s andre kvartal. Der kunne selskapet blant annet rapportere om 67 prosents vekst i omsetningen, sammenlignet med andre kvartal i 2020.

Det får meglerhusene til å spå videre vekst for selskapet. Pareto Securities oppgraderer fra selg til hold. Meglerhuset Kepler Cheuvreux ser også en lys fremtid for aksjen, melder TDN Direkt.

Kepler justerer opp kursmålet til 275 kroner aksjen, og gjentar kjøpsanbefalingen. Det forrige kursmålet var på 200 kroner.

Nordic Semiconductor Norsk elektronikkprodusent med hovedkontor i Trondheim.

Konsernsjef er Svenn-Tore Larsen.

Produserer integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi og Tingenes internett.

Etablert i 1983 av de fire NTNU-studentene Trond Sæther, Frank Berntsen, Jan Meyer og Oddvar Aaserud.

Største aksjonærer er Folketrygdefondet og Accelerator LTD.





– Den underliggende ordrebokveksten antyder en omsetning 25 prosent over vår forventning, og vi løfter dermed vårt kursmål til 275, sier Kepler i analysen.

Videre legger meglerhuset til at ordrebokveksten stætter oppsiden for aksjekursen, og at det første tegnet på en «meningsfull» omsetning fra virksomhetsområdet Cellular antyder at det finnes flere gode nyheter i de kommende kvartalene.