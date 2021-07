ABG hever kursmålet på Nordic Semiconductor

Både Kepler Cheuvreux og Pareto Securities har tidligere onsdag oppjustert sine kursmål på Nordic Semiconductor, etter selskapet onsdag offentliggjorde sterke tall fra årets andre kvartal. Det gjør også ABG Sundal Collier, i følge TDN Direkt.

Det nye kursmålet er på 280 kroner – opp 50 kroner fra det forrige på 230 kroner. ABG gjentar også anbefalingen om kjøp.

– Med kortsiktig resultater holdt tilbake av leverandørbegrensninger, argumenterer vi for at investorer burde fokusere på multipler basert på 2023-estimater, sier ABG.

Videre trekker de frem at Nordic Semiconductor handler på EV/salg basert på 2023-estimater 6 prosent lavere enn sammenlignbare selskaper, til tross for høyere vekst.

Meglerhuset tror også at om en normaliserer marginer, vil EV/ebitda for 2023 være på 19x. Dette mener ABG at er for lavt gitt den sterke veksten innen Bluetooth Low Energy, samt med videre oppside fra Cellular IoT og Wi-Fi, hvilket kun har begrenset bidrag til 2023-estimatene.