Stjerneøkonom: – Bitcoin er verdt null

Taleb har tidligere jobbet som statistiker, opsjonshandler og risikoanalytiker, men er kanskje mest kjent for å ha skrevet boken «Black Swan». Han har tidligere vært positiv til verdens største kryptovaluta, men har nå gjort en helomvending.

– Bitcoin er verdt nøyaktig null, hovedsakelig fordi den krever en vedvarende mengde av renter for å opprettholdes. I kontrast til dette har vi for eksempel gull og andre edle metaller som ikke krever noe særlig vedlikehold. Det vil heller ikke brytes ned over tid, skriver han til CNBC.

Volatilitet

Siden bitcoin ble skapt i 2008 har den vært svært volatil. Corona-pandemien ble også en ny erfaring, da det var første gang bitcoin ble utsatt for en global økonomisk krise.

Taleb argumenterte i mai 2020 for at bitcoin falt mer enn aksjemarkedet, men at det senere steg i tråd med myndighetenes tilførsel av likviditet. Han skriver nå at dette er et bevis på at bitcoin ikke fungerer som en hedge mot generell økonomisk risiko.

Han vedlegger at bitcoin har opplevd kurssvingninger mellom 60 og 100 prosent gjennom hele valutaens levetid.

Drives av spekulasjon

Han skriver avslutningsvis at bitcoins suksess i stor grad kommer av spekulasjoner rundt valutaen som en investering. For å være en valuta, mener han den må ha mer stabilitet og fysiske bruksområder.