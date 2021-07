Martin Skancke, tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, kjøpte onsdag 2.500 aksjer i Storebrand, i følge en melding. Aksjene ble kjøpt for 78,83 kroner stykket – en kjøpesum rett i underkant av 200.000 kroner. Skancke eier dermed 30.000 aksjer i Storebrand.

Kjøpet kommer etter at Storebrand onsdag offentliggjorde tallene fra andre kvartal. Der presenterte bedriften et konsernresultat på 1,35 milliarder kroner – 60 millioner over konsensus blant analytikerne på forhånd.