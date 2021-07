All-time high på Oslo Børs – tror oppturen kan fortsette

Oslo Børs endte opp 0,64 prosent, til en ny all-time high på 1.153,11 poeng onsdag. Det ble totalt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Markets peker på at inntjeningen er en viktig bidragsyter for et sterkt aksjemarked.

– En viktig grunn til at markedet har kommet opp er at inntjeningen har kommet tilbake, sier han.

Oljeprisen har også holdt seg sterk gjennom 2021, med en oppgang på tilnærmet 47 prosent fra 51,74 dollar fatet ved årsskiftet.

– Energisektoren har vært den sterkeste internasjonalt, med en oppgang på over 30 prosent, påpeker Næss.

Økt inntjening

Næss forklarer at analytikere normalt tror at inntjeningen vil stige med rundt 10 prosent i året. Inntjeningsveksten er reelt sett rundt 5 prosent årlig, påpeker han.

Verdensøkonomien har dog klart seg bedre enn først fryktet.

– Om man tar utgangspunkt i estimatene for 2021 og 2020, har selskapene gjort det bedre under de to seneste årene, sammenlignet med et normalt år, sier Næss.

– Dette kan forklare hvorfor aksjemarkedet har vært så sterkt.

– Hva synes du om prisingen på Oslo Børs?



– Det er mange dyre selskaper på Oslo Børs og det er generelt høyt priset. Jeg tror at grunnen til at markedet holder seg, er fordi inntjeningen har overrasket på oppsiden, sier Næss.

– Markedene har steget noe mer enn inntjeningen de seneste årene.

Tror på overraskelser

– Tror du oppturen vil fortsette?

– Så lenge markedene beholder et sentiment om at selskapene gjør det bedre enn ventet, kan det medføre at markedene fortsetter oppover, sier Næss.



– 1. januar 2021 anslo optimistiske analytikere at det ville være 25 prosent inntjeningsvekst for globale aksjer, men de har vært nødt til å oppjustere estimatene utover året, fortsetter han.

Resultatsesongen gikk av stabelen denne uken, men Næss forholder seg positiv til selskapenes rapportering.

– Analytikere har lavere forventninger for andre kvartal, men jeg tror selskapene vil overraske positivt.