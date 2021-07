Mot nedtur fra start på Oslo Børs

Tokyo rapporterte om 1.149 nye tilfeller onsdag, hvilket er det høyeste nivået siden januar.

Wall Street

Det endte med oppgang på New York-børsen onsdag, etter at sentralbanksjef, Jerome Powell, igjen gjorde rede for sentralbankens planer for å opprettholde de pengepolitiske tiltakene for å bedre økonomien. S&P 500-indeksen var også i all-time high i løpet av dagen.

Dow Jones var opp 0,14 prosent til 34.937,57 poeng.

S&P 500 steg 0,12 prosent til 4.374,49 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,22 prosent til 14.644,95 poeng.

Sentralbanksjef Jerome Powell har lenge prøvd å berolige markedet med at inflasjonen den kommende perioden vil være forbigående, og vil ikke være en langsiktig utfordring for økonomien.

I onsdagens tale viste ikke Powell noen tegn til at sentralbanken vil vike fra den forespeilede planen om å utsette renteheving en god stund til.

Oslo Børs

Ved stengetid onsdag sto hovedindeksen i 1.153,11, opp 0,65 prosent.

Mowi leverte et operasjonelt driftsresultat i andre kvartal som var langt lavere enn ventet. Det sendte lakseaksjen ned 2,13 prosent.

Treningskjeden Sats tapte 74 millioner kroner i 2. kvartal, som var sterkt preget av nedstegninger og restriksjoner. Aksjen falt 0,23 prosent.

Kongsberg Gruppen økte inntektene med 13 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med fjoråret. Det sender industriaksjen opp 2,76 prosent.

Pareto Securities oppjusterte kursmålet på Nordic Semiconductor, og oppgraderte anbefalingen fra salg til hold. Det kommer etter at selskapet rapporterte rekordhøy ordrebok i andre kvartal. Aksjen steg til all-time high og er opp 5,62 prosent, til 263 kroner.

Meglerhusene Kepler Cheuvreux, ABG Sundal Collier og Danske Bank høynet også deres kursmål i aksjen.

Dette skjer idag

Resultat pr. 2. kv.:

Akastor: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Aker BP: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.30

Aker Solutions: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Atea: Kl. 07.00, selskapets lokaler kl. 08.00, webcast

Borregaard: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Europris: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Orkla: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 08.00

XXL: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Otovo: Kl. 07.30, webcast kl. 09.00

Sparebanken Øst: Kl. 12.00 digitalt

EDEA Holding

Makro:

Kina: Boligpriser juni, kl. 03.00

Kina: Industriproduksjon, detaljhandel, investeringer juni, kl. 03.00

Kina: BNP 2. kv., kl. 03.00

Tyskland: Grossistpriser juni, kl. 08.00

UK: Arbeidsledighet mai, kl. 08.00

Italia: KPI juni, kl. 11.00

USA: Importpriser juni, kl. 14.30

USA: Empire manufacturing-indeks juli, kl. 14.30

USA: Philadelphia Fed-indeks juli, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Industriproduksjon juni, kl. 15.15

Annet:

Adevinta: Q2-oppdatering kl. 07.00, webcast/tlf kl. 14.00

Nordavind: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 10.00

Opec: Månedsrapport

USA: Fed, Jerome Powells pengepolitiske tale for Representantenes bankkomité, kl. 16.00

Ekskl. utbytte:

Ocean Yield

Utenlandske:

Finnair, Morgan Stanley, SBB, SEB