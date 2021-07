– Jeg vil sove med et øye åpent

Meglerhuset trekker frem den amerikanske sentralbanksjefen Jay Powell og hans vitnemål i den amerikanske kongressen som en viktig begivenhet fra gårsdagen. Det ble i denne anledning publisert nye inflasjonstall, som var høyere enn ventet.

Disse inflasjonstallene var ifølge meglerhuset hovedårsaken til de konfronterende spørsmålene om inflasjon som Powell mottok. Til tross for at Oklahoma-senator Frank Lucas sa han kommer til å «sove med ett øye åpent helt til disse tallene kommer ned igjen», sto Powell stødig i budskapet om at den høye inflasjonen er midlertidig.

Bra for aksjemarkedet

Det virker ifølge DNB Markets imidlertid å være usikkert om Powell kan holde dette løftet. En viktig forutsetning for at inflasjonen skal avta er at etterspørselen etter generelle varer og tjenester synker, noe som kan fremstå som usikkert. Meglerhuset mener at dersom dette ikke blir tilfellet, og inflasjonen fortsetter den kraftige oppgangen, vil dette kunne virke positivt på aksjemarkedet.

DNB argumenterer samtidig for at det er mulig at høye priser presser fram høyere lønnsvekst, som igjen vil presse prisene ytterligere opp uten at det sykliske bildet endrer seg. De beskriver dette som det verst tenkelige scenarioet, og mener dette er noe flere bekymrer seg for.

Avslutningsvis skrives det at uavhengig av inflasjonsutviklingen, vil ikke aksjemarkedet fortsette med god vekst og lave renter for alltid. Til tross for at realøkonomien kan være i stand til å tåle høyere renter, er det ikke sikkert at aksjemarkedet gjør det.