Slik kan du beskytte deg mot stigende inflasjon

Gull har blitt mindre attraktivt som en hedge mot stigende inflasjon, ettersom amerikanske Federal Reserve har vist tegn til å være mindre tolerant overfor ultra-lave renter, skriver porteføljeforvalter Mary Nicola til CNBC.

Videre argumenterer hun for at såkalte TIPS er en bedre hedge mot stigende inflasjon enn gull. TIPS står for Treasury inflation-protected securities, og er et verdipapir som stiger i takt med inflasjon og synker i takt med deflasjon. Det utbetaler renter to ganger i året, som baserer seg på verdipapirets pålydende verdi.





Dette vil si at de som velger å investere i TIPS mottar jevnlige renteutbetalinger. Samtidig er beløpet som tilbakebetales når verdipapiret er modnet enten det opprinnelige beløpet, eller beløpet justert for inflasjon, der dette bestemmes av hvilket beløp som er størst.

Vil være kortvarig

Nicola presiserer at TIPS er en god måte å hedge seg på for det hun beskriver som en midlertidig inflasjonsøkning.

– Vi tror inflasjonsøkningen vi ser nå vil være midlertidig, så det er usannsynlig at det vil vedvare. På grunn av tilbuds-flaskehalser kommer det dog til å vare i noen måneder, skriver Nicola i en kommentar.

Den amerikanske konsumprisindeksen, som måler inflasjon, steg 5,4 prosent i juni, som var den største oppgangen siden august 2008. Dette kan sammenliknes med det amerikanske inflasjonsmålet på 2 prosent.