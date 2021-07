Investorer som vil satse på reiseliv etter pandemien kan gjøre det uten å kjøpe en eneste luftfartsaksje, mener Jim Cramer, programleder for aksjeprogrammet Mad Money.

Aksjeeksperten peker aksjonærene i retning av et særs suksessrikt amerikansk fintech-selskap ved navn American Express.

– Denne aksjen er en sammenpresset springfjær, sier Cramer, til tross for at aksjen har skutt opp til all-time high under pandemien.

Cramer understreker at selskapet har gjort det meget godt kun med innlandsdrift, inkludert små- og mellomstore bedrifter.

– Kan du tenke deg hvordan det blir når de går internasjonalt igjen? Det er aksjen å eie. Du kjøper den nå, sier Cramer, som venter stor økning i internasjonale reiser i månedene som kommer.

Lukrativt utenlands

EU gjorde det forrige måned enklere for amerikanere å reise til de 27 EU-landene. Tidligere var det kun tillatt med essensielle reiser.

Flyselskapene har jobbet i lang tid med å få lukrative flyreiser over Atlanteren til Europa, og det drypper også over på American Express.

Betalinger over landegrensene har nemlig høyere marginer enn innenlandsbetalinger.

I sine rapport for første kvartal sa konsernsjefen i American Express Stephen Squeri at selskapet så positive signaler fra innenlandsreiser, som gjorde at de følte seg tryggere på en innhenting.

Den gang sa Squeri også at «forbruk fra medlemmer med kort, ekskludert reise og underholdning, var 11 prosent høyere enn første kvartal i 2019, og representerer en majoritet av forbruket i vårt nettverk».

American Express legger frem rapport for andre kvartal 23. juli. Aksjen har gått 42 prosent hittil i år og over 80 prosent siste 12 måneder. Cramer understreker at han har tro på aksjen tross den voldsomme oppgangen.