Guggenheim: – Ingen grunn til å bekymre seg over stigende inflasjon

Den amerikanske konsumprisindeksen overrasket med å stige hele 5,4 prosent i juni. Dette har vært drivstoff for skeptikere, der den amerikanske sentralbanken FED er under stort press til å foreta seg noe som demper inflasjonen. Guggenheim skriver imidlertid i en oppdatering at de ikke er i nærheten av like bekymret.

Investeringsselskapet argumenterer for at det kun er en håndfull kategorier som driver den massive prisveksten. 64 av de 88 basis-poengene som KPI steg med kom fra kategoriene bilsalg, billeie, flyreiser og hotellopphold. Av disse var prisen på bruktbiler den desidert største driveren, som steg hele 10,5 prosent i verdi. Dette tegner ikke et bilde en generell konsumpris-økning, skriver Guggenheim.





Vil se en moderat inflasjon

Det skrives videre at de som tror på en ytterligere økning i inflasjon ikke bare tror prisene på disse kategoriene vil fortsette å være høye, men også øke enda mer i samme tempo. Dette ser investeringsselskapet som lite sannsynlig, og mener inflasjonen vil ha en moderat utvikling fremover.

De begrunner dette med at hotellprisene allerede er på et høyere nivå en før corona-pandemien, samtidig som prisene på både nye og brukte biler allerede har stagnert, og er på vei nedover.

for at vi skal se en videre oppgang i KPI mener Guggenheim at det behøves et mer spredt utvalg av prisøkninger i økonomien. Dette gjelder spesielt for tungtvtkende kategorier som boligpris og helse. Dette er det imidlertid lite som tyder på, da begge disse prisene holdt seg stabile i juni.