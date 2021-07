Flere meglerhus nedjusterer Orkla etter kvartalsresultat

Pareto Securities, DNB Markets, SEB og Danske Bank Markets nedjusterer kursmålet på Orkla-aksjen etter et svakere enn ventet andrekvartal, men alle gjentar en kjøpsanbefaling.

Det skriver TDN Direkt fredag morgen, og viser til rapporter fra meglerhusene.

Orkla la torsdag frem sitt resultat for andre kvartal, der det ble meldt om en resultatvekst på 12 prosent. Det var imidlertid ikke nok til å innfri forventningene fra analytikerne, og aksjen endte ned 6,2 prosent på børsen til 84,56 kroner pr. aksje.

Under forventningene

Pareto Securities skal ha nedjustert kursmålet fra 100 kroner til 95 kroner pr. aksje, men gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering torsdag kveld. Meglerhuset peker på at selskapet leverte tall noe under forventningene, og at selskapet presenterte noen kortsiktige bekymringer rundt de høye råvareprisene.

DNB Markets nedjusterer kursmålet fra 105 kroner til 100 kroner pr. aksje og gjentar en kjøpsanbefaling, etter å ha nedjustert estimatene på bakgrunn av lavere marginantagelser. Ifølge rapporten torsdag kveld, skriver meglerhuset at rapporten skuffet, ettersom sterk organisk vekst var maskert av svakere enn ventet marginer.

Danske Bank Markets nedjusterer kursmålet fra 104 kroner til 99 kroner pr. aksje og gjentar en kjøpsanbefaling, ifølge en rapport datert 15. juli. Meglerhuset skriver at ulike covid-relaterte virkninger på tvers av regioner, forretningsområder og kvartaler forårsaker volatilitet og usikkerhet.

«Kombinert med skarpt høyere råvarepriser, kaster dette tvil på marginfremgangen», skriver analytikerne, men understreker at de er oppmuntret av å se an den organiske veksten ta seg opp i kvartalet.

SEB nedjusterer sitt kursmål på aksjen til 100 kroner fra tidligere 105 kroner, ifølge PLX, skriver TDN.