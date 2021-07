Meglerhus øyner tosifret oppside etter utbyttemelding

Torsdag morgen la XXL frem kvartalstall som viste enn topplinje på 2.420 millioner kroner, mot 2.865 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Resultatet før skatt økte til 174 millioner kroner, mot fjorårets 158 millioner, og EBITDA-resultatet kom inn på 392 millioner kroner, mot 404 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Under kvartalspresentasjonen ble det klart at styret har besluttet å utbetale et ekstraordinært utbytte på 1,98 kroner pr. aksje, som vil utbetales i to like store transjer i september og desember. Totalt vil det betales ut 500 millioner kroner til eierne.

XXL Sportsutstyrskjede etablert i 2000 av Øyvind Tidemandsen.

Har hovedkontor i Oslo, og i flere år hatt størst markedsandel blant kjedene i Norge.

Har også varehus i Sverige, Finland og Østerike.

Tidligere Europris-sjef Pål Wibe overtok jobben som konsernsjef i XXL i april.

Største aksjonærer er oppkjøpsfondet Altor Equity Partners og Øyvind Tidemandsen gjennom Dolphin Management.

Altor-partner Hugo Maurstad er også styreleder i XXL.

Det har Pareto Securities bitt seg merke i og oppgraderer XXL-aksjen til en kjøpsanbefaling, fra tidligere hold, samtidig som kursmålet høynes til 25 kroner aksjen, fra 20 kroner, ifølge en analyse fredag, melder TDN Direkt.

Det nye kursmålet på 25 kroner gir en oppside på 25 prosent fra gårsdagens kurs ved stengetid på Oslo Børs på 19,98 kroner.

«XXL rapporterte et godt andrekvartalsresultat, karakterisert med en høyere bruttomargin. Vi hever vårt EBITDA-estimat for 2021 og 2022/2023 med henholdsvis 11 og 5 prosent, som følge av økte estimater for marginen. Med et ekstraordinært utbytte på 1,98 kroner og mer bevis på resultatene i de strategiske alternativene, høyner vi vårt kursmål og anbefaler kjøp», skriver meglerhuset.