Spår over 10 prosent fall i markedet innen midten av august

Hayes Martin, leder i investeringsrådgivingsselskapet Market Extremes, mener markedet må forberede seg på den verste korreksjonen siden mars 2020, skriver MarketWatch.

Ifølge MarketWatch har Martin truffet blink på flere spådommer det siste året. I mai 2020 uttalte han at aksjemarkedet var sterkere enn selv det de mest optimistiske investorene kunne forestille seg, og i januar i år skrev han at markedet fortsatt tenner på alle plugger, skriver MarketWatch.

I et intervju 14. juli uttalte Martin at aksjemarkedets tilstand nå er verre enn noen gang siden oktober 2018, som var starten på et 20 prosents fall i S&P 500 og 26 prosents nedgang i small-cap indeksen Russell 2000.

Martin spår en nedgang på 10 prosent eller mer for de ledende amerikanske indeksene innen midten av august, skriver MarketWatch.

Sprik

Martin trekker frem økende «market divergences», altså økende avvik mellom priser og tekniske indikatorer, som et sykdomstegn i det amerikanske markedet.

Et sykdomstegn skal ifølge Martin være kombinasjonen av et økende antall aksjer som når nye bunner til tross for at indekser når nye høyder. For eksempel hadde flere sektorer et stort antall selskaper som nådde nye bunnivåer til tross for at indeksene Nasdaq 100 og S&P 500 indeksene nådde nye høyder på onsdag.

Spesielt synlig skal disse avvikene ha vært i small- og mid-cap sektorer som er representert i Russell 2000-indeksen. 13. juli var det flere nye bunnivåer enn nye rekordnivåer i indeksen for andre dag på rad.

Ifølge Martins data for Russell 2000 helt tilbake til juni 2000, har dette kun skjedd tre ganger tidligere – i september 2014, juli 2015 og oktober 2018. I alle disse tilfellene har både S&P og Russell 2000 falt minst 10 prosent over de tre påfølgende månedene.

Bedre hos de store

Den eneste delen av markedet som ikke er usunn skal være den large-cap dominerte S&P 500-indeksen.

– Aksjemarkedets nåværende internrenter er noe av det verste jeg har sett på flere tiår, uttaler Martin ifølge MarketWatch.

Videre legger han til at disse avvikene kommer samtidig som aksjer er overvurdert og noen aksjer til og med har bobletilstander. Ettersom markedet ikke faller nå, er det sannsynlig at det vil falle enda mer senere, sier Martin.

Et annet dårlig tegn Martin fremhever er et ekstremt overoptimistisk sentiment. Det kan gjøre at motstanden i markedet er borte.