Finansavisen har blant annet disse sakene mandag 19. juli:

Tidligere fotballspiller og Skeidar-sjef Martin Andresen tjente 400 millioner kroner gjennom sitt investeringsselskap Mime Invest i fjor.

Sterk vekst for SkeidarLiving Group løftet resultatet, det samme gjorde salg av eiendom og en erstatningssum.

Andresen-selskapet hadde en egenkapital på 489 millioner etter fjoråret, og det ble tatt ut et utbytte på over 61 millioner.

DIPS har allerede erobret Helse-Norge med sin software for sykeshussektoren. Nå jakter Wilhelmsen-familien lovende ehelseselskaper til det nye konsernet Kernel.

Kolbjørn Haarr, konsernsjef i Kernel, sier de vil være en akselerator for markedets beste løsninger for helsesektoren.

TietoEvry og Visma er blant aktørene Kernel skal konkurrere mot.

SATS er en doblingskandidat, ifølge SpareBank 1-analytiker Øyvind Mossige.

Mossige mener SATS har greid å tilpasse seg bra gjennom pandemien, og peker på at den finansielle risikoen er lav siden selskapet har refinansiert gjeldsbetingelsene.

Selv om gjelden er høy, mener han at det kan være mulighet for et utbytte på 170 millioner kroner i 2023. Han viser til at SATS genererer mye cash når maskineriet først er i gang.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strandsonen i Norge. Partiet Rødt vil bevilge 300 millioner kroner til kjøp av strandareal for allmennheten.

Det er faktisk ikke det dummeste man kan gjøre, hvis man kjøper i et fritt marked til markedsbetingelser.

Så er det slik at det er mindre og mindre bygget ut desto lenger man kommer nordover. Den norske kysten er lang. Veldig lang, skriver Hegnar.

