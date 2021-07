Dette vil påvirke Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot en nedgang på 0,5 prosent fra start.

Olje

Mandag morgen faller Brent-oljen 0,30 prosent til 73,03 dollar, mens WTI-oljen er ned 0,32 prosent til 71,20 dollar.

Utviklingen kommer etter at det søndag ble klart at oljekartellet Opec+ skal gå inn for å produsere 400.000 flere fat olje om dagen i august enn de gjør nå. I juli er produksjonen kuttet med 5,8 millioner fat olje, og i august vil oljekartellet altså kutte produksjonen med 5,4 millioner fat om dagen.

– Denne avtalen bør gi markedsdeltakerne trøst i at kartellet ikke er på vei mot et rotete brudd og ikke vil åpne produksjonsflommene når som helst snart, sier RBC Capital Markets i et notat, ifølge Reuters.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,44 prosent, mens den bredere Topix-indeksen, som faller 1,36 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,31 prosent, mens Hang Seng er ned 1,59 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,92 prosent, Sensex i India faller 0,70 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,82 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,85 prosent.

Wall Street

Forrige uke endte med bred nedgang på New York-børsen. Industriindeksen Dow Jones stengte ned 0,86 prosent til 34.687 poeng. Den brede S&P 500 falt 0,75 prosent til 4.327 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble slanket med 0,80 prosent til 14.427 poeng.

Vix-indeksen – også kalt fryktindeksen – klatret med 7,41 prosent til 18,28.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonen falt med 0,2 basispunkter til 1,295 prosent.

Oslo Børs

Oslo børs lå for det meste flatt gjennom fredagens handelsdag, men hovedindeksen sank kraftig mot slutten og endte ned 1,17 prosent til 1.131,03 poeng

En av dagens store børsvinnere ble sjømatselskapet Norwegian Royal Salmon . Det ble fredag morgen rapportert om at NTS har lagt inn bud på Norway Royal Salmon, som priser selskapet til 9,2 milliarder kroner, 2 milliarder mer enn selskapets markedsverdi ved børsslutt torsdag. Samtidig meldes det at storaksjonærene i Gladstad-familien nekter å selge. Aksjen endte opp 23,23 prosent til 208,5 kroner.

Taperen på fredagens børsdag ble Fredriksen-selskapet Seadrill. Aksjen er ved børsslutt ned 39,6 prosent til 6,97 kroner, etter å steget over 300 prosent den siste måneden.

Dette skjer idag

REGNSKAPSRAPPORTER

ØVRIGE UTENLANDSKE

- IBM

EKSKLUSIVE UTBYTTE

- 2020 (USD 0,24), HUNT (NOK 0,50)

MAKROSTATISTIKK

- EMU: byggeproduksjon mai 11.00

- USA: NAHB boligindeks juli 16.00