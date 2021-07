Nordea Markets mener børstaper kan stige 60 prosent

Nordea Markets nedjusterer sitt kursmål på Scatec fra 380 til 350 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne forventer begrenset med avgjørende nyheter når selskapet presenterer sine kvartalstall 22. juli. Meglerhuset fremhever derimot en økt risiko for at høyere råmaterialkostnader kan øke capex, samtidig som fortjenesten på kort sikt kan settes under press.

Scatec Solenergiselskap som utvikler, bygger, eier og drifter solkraftanlegg.

Har solkraftanlegg i drift og under bygging i 11 land.

Har hovedkontor på Skøyen i Oslo.

Adm. direktør er Raymond Carlsen.

Grunnlagt i 2007, og ble senere børsnotert i 2014.

Største aksjonær er Equinor.

«Med de nylige prosjektannonseringene i India og Sør-Afrika ser vi begrenset risiko for at Scatec ikke klarer sitt 2021-mål om å ha en kapasitet på 4,5 gigawatt solkraft under utvikling eller i drift og forventer også begrenset med triggere på den kommende kvartalsrapporten, annet enn fortsettende porteføljeutviklinger eller pipeline-ekspansjon», skriver Nordea Markets, ifølge TDN Direkt.

Mandag omsettes aksjen for 220,90 kroner, ned 2,4 prosent. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige over 58 prosent.