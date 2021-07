Morgan Stanley mener disse britiske aksjene er billige

Storbritannia har i 2021 hatt en større vekst innen oppkjøp og fusjoner enn USA, Japan og resten av Europa har hatt. De seneste 12 månedene har britiske M&A-avtaler nådd en andel på 12 prosent av markedsverdien, som er det høyeste nivået siden 2001, skriver CNBC.

Betydelig billigere i UK

– Selv om aksjeinvestorer ser ut til å ha begrenset lyst til å kjøpe seg til det børsnoterte britiske aksjemarkedet, ser det ut til at private equity-investorer har mindre betenkeligheter med at bransjen står for 30 prosent av alle oppkjøp i Storbritannia etter verdi det siste året, skrev Morgan Stanley-strateger i et notat tidligere i juli.

Ifølge Morgan Stanley er 30 prosent et høyt nivå historisk sett.

Den amerikanske investeringsbanken mener at forklaringen for den høye M&A-aktiviteten er at bedriftens eiendeler er «vesentlig billigere» enn i mange andre land.

Storbritannia er ikke bare billigere, det er det ganske klart også i forhold til andre store globale markeder. Mens den globale MSCI ACWI-indeksen har en P/E-grad på 19 ganger, er avstanden mellom pris og inntjening de neste 12 månedene på 13 i Storbritannia, skriver CNBC.

Anbefaler oljeselskap

Etter mange år med underprestasjon, virker det som om det britiske aksjemarkedet begynner å stabilisere seg. I gjennomsnitt har britiske aksjer vært det nest beste å investere ii det seneste året, bare slått av USA.

Morgan Stanleys strateger har derfor funnet en rekke britiske aksjer som de mener ser billige ut sammenlignet med deres globale konkurrenter.

Blant de britiske selskapene som investeringsbanken anbefaler er blant annet dagligvarekjempen Tesco, oljeselskapet Royal Dutch Shell, mediekjempen ITV, kjemikaliefirmaet Johnson Matthey, informasjons- og analyseselskapet RELX og luftfarts- og forsvarsselskapet BAE Systems.

Den eneste betenkeligheten Morgan Stanley har for øyeblikket er at det er forventet at 34 prosent av det britiske aksjemarkedets inntjening pr. aksje forventes å komme fra olje- og gruveselskaper.