Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Av førhandelen til IG Trading går det mot en oppgang på 0,70 prosent fra start. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,5, 0,9] prosent.

Olje

Oljeprisen har en flat utvikling tirsdag morgen og er opp 0,03 prosent til 68,77 dollar fatet etter å ha falt under 70 dollar fatet mandag. WTI oljen er opp 0,06 prosent til 66,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje handlet for 69,72 dollar ved stengetid på Oslo Børs mandag.

Ny frykt for spredningen av coronaviruset og usikkerhet rundt etterspørselen på kort sikt er årsaker både Reuters og Bloomberg forklarer fallet i oljeprisen med.

Les hele oljeoppdateringen her.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,86 prosent, mens den brede Topix-indeksen faller 0,90 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0.50 prosent, mens Hang Seng synker 1,19 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,008 prosent, Sensex i India faller 0,56 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,59 prosent. Straits Times i Singapore faller 1,3 prosent.

Wall Street

Alle de tre nøkkelindeksene på Wall Street endte i rødt mandag, etter et stort fall i oljeprisen.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 2,1 prosent til 33.963,29 poeng.

Den brede S&P 500 indeksen sank rett ned, og var ved børsslutt ned 1,58 prosent til 4.258,8 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 1,06 prosent til 14.274,98 poeng.

Oljeservicegiganten Schlumberger endte dagen ned 4,38 prosent til en kurs på 26,65 dollar per aksje. Selskapet annonserte nylig de ligger godt an til å nå sine bærekrafts-mål, men ut ifra dagens fall virker det som at aksjen fortsatt er sensitiv til oljeprisen.

Exxon Mobile, som er et av verdens største oljeselskaper, fikk seg også en knekk. Aksjen endte ned 3,44 prosent til 53,35 kroner. Tilsvarende gikk det med Chevron, som sank 2,7 prosent mandag.

Flere av verdens største teknologiselskaper opplevde også å miste store verdier. Apple sank med 2,7 prosent. Dette kommer til tross for at Storbanken JPMorgan for noen dager siden oppdaterte kursmålet i aksjen, og ser stor oppside. Facebook hadde heller ikke en pen dag, og sank 1,23 prosent.

Oslo Børs

Av selskapspesifikke hendelser skal Telenor, Pareto Bank og TietoEvry rapportere kvartalstall.

Hovedindeksen endte ned 2,43 prosent til 1.103 poeng mandag.

Oljeserviceselskapet DOF ble mandagens børsvinner. Fredag fikk DOFs brasilianske virksomhet Norskan tildelt to nye kontrakter, endte mandagen med en oppgang på 17,7 prosent.

Blant selskapene som endte dagen i pluss, var Elkem selskapet med størst omsetning som endte dagen med oppgang på 1,5 prosent. Etter selskapet la frem tallene fra andre kvartal justerte SEB opp kursmålet på aksjen.